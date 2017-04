Börse in Frankfurt : Dax startet kaum verändert

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Am Montag war dem deutschen Leitindex dank des europafreundlichen Ausgangs der ersten Präsidentschafts-Wahlrunde in Frankreich der Befreiungsschlag aus seiner wochenlangen Lethargie gelungen. Bis zur Wochenmitte war der Dax dann in kleinen Schritten bis auf 12 486 Zähler gestiegen. Am Vortag hatte er erstmals wieder geschwächelt. Sein Plus im Wochenverlauf beträgt aktuell aber noch 3,3 Prozent.

Der MDax verlor zunächst 0,05 Prozent auf 24 656,55 Punkte. Der Technologie-Index TecDax stieg um 0,06 Prozent auf 2085,73 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab nach.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 09:25 Uhr