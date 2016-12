Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich nach «Hexensabbat»

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Am «Hexensabbat» hat sich der Dax nach einer Achterbahnfahrt auf höherem Niveau eingependelt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 0,31 Prozent fester bei 11 402,20 Punkten.

Damit deutete sich für das wichtigste Börsenbarometer hierzulande ein Wochengewinn von rund 1,7 Prozent an.

Gegen Mittag war der Dax im Zuge des Verfalls diverser Termin- und Optionsgeschäfte an der Terminbörse Eurex bis auf 11 451 Punkte geklettert - den höchsten Stand seit mehr als 16 Monaten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, gewann am Freitag 0,57 Prozent auf 21 820,51 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,40 Prozent auf 1768,59 Zähler aufwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 0,3 Prozent.

Die Inflation im Euroraum zog im November leicht an. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die sogenannte Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Energiepreise betrug wie im Vormonat 0,8 Prozent. Vom Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt die Inflation immer noch weit entfernt.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Deutschen Bank im Fokus der Anleger. Mit einem Plus von 1,4 Prozent waren sie damit Spitzenreiter im Dax. Am Vorabend hatte die weltgrößte Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) angekündigt, die aktuellen Bonitätsnoten der Deutschen Bank im Hinblick auf eine Hochstufung zu überprüfen.

Gut nachgefragt wurden auch die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Plus von knapp 1 Prozent. Das weiterhin starke China-Geschäft und ein Lebenszeichen vom US-Markt haben dem Autokonzern aus Wolfsburg im November ein Absatzplus gebracht.

Lufthansa-Titel drehten nach einem leichteren Auftakt ins Plus und verteuerten sich zuletzt um 0,7 Prozent. Die Fluggesellschaft mietet für ihre Töchter Eurowings und Austrian Airlines 38 Airbus-Mittelstreckenjets vom angeschlagenen Wettbewerber Air Berlin. Zudem startet die Lufthansa eine Zusammenarbeit mit Air Berlins Großaktionärin Etihad aus Abu Dhabi.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,12 Prozent am Vortag auf 0,08 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 141,95 Punkte. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann 0,50 Prozent auf 162,51 Punkte. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0448 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0419 Dollar festgesetzt, der Dollar kostete damit 0,9598 Euro.

16.Dez.2016