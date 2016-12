Börse in Frankfurt : Dax setzt Rekordlauf fort

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Der Dax hat einen Tag vor der US-Leitzinsentscheidung an seine Aufwärtsbewegung der Vorwoche angeknüpft.

«Niemand spricht an der Börse mehr wirklich über die US-Notenbank, obwohl sie vorhat, die Leitzinsen auf ihrer morgigen Sitzung erneut anzuheben», sagte Jochen Stanzl vom Brojer CMC Markets. «Was vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wäre, ist heute ein gutes Zeichen aus Sicht der Aktienmärkte.»

Vormittags war der deutsche Leitindex auf ein neues Jahreshoch bei 11 291 Punkten gestiegen, kam am Nachmittag aber etwas zurück. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,48 Prozent höher bei 11 243,79 Zählern. Seit dem Zwischentief bei rund 10 400 Punkten Anfang des Monats war der Dax um etwa 8 Prozent geklettert, am Montag aber leicht zurückgefallen.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Dienstag 0,51 Prozent auf 21 711,53 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es hingegen um 0,24 Prozent auf 1742,57 Punkte abwärts. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbesserte sich um 0,71 Prozent auf 3221,93 Zähler.

Unter den Einzelwerten rückten Deutsche-Bank-Titel an der Dax-Spitze um 2,70 Prozent vor. Eindeckungen von Leerverkäufen sowie Investments, die auf eine nachhaltige Zinswende setzen, seien die Hauptgründe für die Rally, sagte Sven Kleinhans, Managing Partner bei Momentum Institutional.

Im MDax waren Südzucker-Papiere mit einem Gewinn von 3,84 Prozent Spitzenreiter. Nach der jüngsten Kurskorrektur biete sich Anlegern eine günstige Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe.

Top-Wert im TecDax war Nordex - die Aktie verteuerte sich um mehr als 2 Prozent. Der Windkraftanlagenbauer hat im wichtigen Wachstumsmarkt USA einen Großauftrag an Land gezogen.

Nach einer Anteilsplatzierung rutschten die Papiere von Scout24 um mehr als 6 Prozent ab. Am Vorabend war bekannt geworden, dass sich das Private-Equity-Unternehmen Hellman & Friedman sowie die Deutsche Telekom insgesamt von mindestens 6,5 Millionen ihrer Scout-Aktien trennen wollen, was etwa 6 Prozent des Grundkapitals entspricht.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,66 Punkte. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future kletterte um 0,38 Prozent auf 161,83 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0628 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0596 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9438 (0,9471) Euro.

erstellt am 13.Dez.2016 | 15:07 Uhr