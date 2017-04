Börse in Frankfurt : Dax pendelt sich bei etwas über 12 000 Punkten ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Vor der französischen Präsidentschaftswahl an diesem Sonntag schalteten die Märkte nun in den Sicherheitsmodus, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Für größere Engagements sei vor der Wahl kein Platz mehr. «Am Montag nach der Frankreich-Wahl werden die Karten neu gemischt», so Stanzl.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, rückte am Donnerstag um 0,18 Prozent auf 24 036,26 Zähler vor. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,16 Prozent auf 2017,32 Punkte zu.

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 17:50 Uhr