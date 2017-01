Börse in Frankfurt : Dax legt weiter Verschnaufpause ein

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Der Dax hat seinen holprigen Verlauf aus der vergangenen Woche fortgesetzt. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,50 Prozent auf 11 541,53 Punkte und schaffte es - wie bereits an den vorigen fünf Handelstagen - erneut nicht, die Marke von 11 600 Punkten nachhaltig zu überwinden.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gab am Montag um 0,48 Prozent auf 22 147,61 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg hingegen - wenngleich minimal - um 0,06 Prozent auf 1839,92 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,58 Prozent auf 3301,95 Zähler nach unten.

«Nach der fulminanten Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt im Dezember und einem starken Jahresauftakt hielten sich die Anleger in den letzten Tagen erst einmal mit Engagements zurück», resümierte LBBW-Investmentanalyst Wolfgang Albrecht.

Die Aussicht auf eine Beilegung der strafrechtlichen US-Ermittlungen in der Abgasaffäre trieb die VW-Vorzugsaktien auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Monaten. Mit einem Gewinn von zuletzt 3,78 Prozent notierten die Papiere des Autokonzerns einsam an der Dax-Spitze.

Die Papiere von Continental reagierten mit einem Verlust von 0,58 Prozent auf aktuelle Geschäftszahlen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller hat dank eines guten vierten Quartals die eigenen, im Oktober gekappten Gewinnziele für 2016 erreicht. Für etwas Enttäuschung sorgte allerdings der Margenausblick für 2017.

Die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank verloren aufgrund drohender US-Klagen 2,10 beziehungsweise 2,30 Prozent. Die US-Kanzlei Hausfeld bereitet einem Pressebericht zufolge Klagen gegen deutsche Banken wegen in der Vergangenheit angeblich zu hoher Händlergebühren für Zahlungen mit EC- und Girokarten vor.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Freitag auf 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 141,88 Punkte. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,26 Prozent auf 163,25 Punkte nach. Der Kurs des Euro zeigte sich stabil. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0589 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9444 Euro gekostet.

