Börse in Frankfurt : Dax kommt nach Rekordlauf erst mal nicht vom Fleck

Tags zuvor hatte der Dax bei 12.482 Punkten seine bisherige Bestmarke erreicht, nachdem ihm am Montag infolge der Aussicht auf ein weiterhin europafreundliches Frankreich der Befreiungsschlag aus seiner vorausgegangenen Lethargie gelungen war. Der MDax war bis auf 24.634 Punkte geklettert.

Der Technologie-Index TecDax legte am Mittwochmorgen indes um 0,19 Prozent auf 2070,44 Zähler zu. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, verlor zugleich 0,24 Prozent. Am Devisenmarkt hielt die Erleichterung der Anleger nach dem Etappensieg von Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl an: Der Euro baute seine Gewinne seit Montag aus und steigt nun in Richtung 1,10 US-Dollar.

Neuen Auftrieb für die Märkte könnten die Steuerpläne des US-Präsidenten geben. In Washington soll es an diesem Mittwoch laut Donald Trump eine «große Ankündigung» geben. Allerdings ist unklar, wann genau Trump die Pläne vorlegt und welchen Umfang diese haben. Experten warnen zudem vor Enttäuschungen, sobald es an die Umsetzung gehe.

Im Zuge der Berichtssaison hierzulande rückte ein weiteres Mal Daimler in den Fokus. Nach einem starken Auftakt - die wichtigsten Eckzahlen waren bereits kommuniziert worden - blickt der Autobauer nun deutlich optimistischer auf das laufende Jahr. Die Aussagen seien aber nicht allzu überraschend gekommen, hieß es am Markt. Die Papiere reagierten denn auch mit einem Kursabschlag von 1 Prozent.

Die Aktien der Deutschen Bank waren indes einer der Spitzenwerte im Dax mit plus 0,71 Prozent. Die Stimmung in der Branche ist optimistisch, nachdem die Schweizer Großbank Credit Suisse zum Jahresauftakt ergebnisseitig positiv überrascht hatte.

Schlusslicht im MDax waren die Anteilsscheine von CTS Eventim mit minus 3,44 Prozent. Händler begründeten dies mit einer Aktienplatzierung durch die KPS Stiftung. Außerhalb der Dax-Familie sprangen die Anteilsscheine von Epigenomics um knapp 42 Prozent auf 7,011 Euro hoch. Die Beteiligungsgesellschaft CFIC will das Biotechnologieunternehmen für rund 171 Millionen Euro oder 7,52 Euro je Aktie übernehmen.

