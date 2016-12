Börse in Frankfurt : Dax klettert auf 16-Monats-Hoch

Am «Hexensabbat» hat sich der deutsche Aktienmarkt mittags zu einem 16-Monats-Hoch aufgeschwungen. Der große Verfallstag vieler Futures und Optionen an der Terminbörse Eurex könnte noch für größere Schwankungen am Aktienmarkt sorgen, warnte ein Börsianer.