Börse in Frankfurt : Dax fehlt es an frischer Kraft

Der deutsche Aktienmarkt hat es am Freitag weiterhin an klarer Dynamik vermissen lassen. Nach einem wechselhaften Verlauf stand der Dax am Nachmittag moderat mit 0,23 Prozent im Plus bei 10 710,48 Punkten.

Mangels richtungsweisender Impulse setzte er seinen Zick-Zack-Kurs der vergangenen Handelstage damit auch zu Wochenschluss fort. Im Vergleich zur Vorwoche steuert er derzeit aber immerhin auf ein Plus von annähernd 0,4 Prozent zu.

Nach Ansicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) fehlt es dem Dax in den vergangenen Tagen an der nötigen Kraft, um die jüngste Rally nach dem US-Wahlsieg von Donald Trump auszubauen. Im Gegensatz zur Rekordjagd an den US-Börsen scheitert der deutsche Leitindex seit Monaten immer wieder an der vielbeachteten Marke von 10 800 Punkten.

Auch die Indizes aus der zweiten Reihe machten zu Wochenschluss keine großen Sprünge: Die mittelgroßen Werte im MDax schafften es im Schlepptau des Dax hauchdünn mit 0,01 Prozent und 20 589,07 Zählern ins Plus, während der Technologiewerteindex TecDax um fast ein halbes Prozent auf 1733,39 Punkte stieg. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dagegen lag bis zuletzt mit 0,32 Prozent im Minus bei 3032,17 Zählern.

Börsianer verwiesen angesichts dessen, dass die Börsen zuletzt auf der Stelle traten, auf die Unsicherheit vor wichtigen bevorstehenden Ereignissen. Geblickt wird vor allem nach Italien, wo in zwei Wochen eine Abstimmung über eine Verfassungsreform ansteht.

Außerdem stehen im Dezember die Zinsentscheide der Notenbanken an. In den USA hatte Fed-Chefin Janet Yellen am Vortag ein klares Signal für einen am Markt bereits erwarteten Zinsschritt im Dezember gegeben und damit den Euro auf Talfahrt geschickt.

Bei den Einzelwerten blieb die Nachrichtenlage vor dem Wochenende sehr dünn. Im Fokus standen vor allem die Volkswagen-Aktien mit der Vorstellung des sogenannten Zukunftspaktes, der den Autobauer fit für die Zukunft machen soll. Zuletzt legten die Papiere um fast ein Prozent zu. Börsianer hatten sich überrascht davon gezeigt, dass man sich mit dem Betriebsrat auf eine Streichung von 23 000 Stellen in Deutschland einigen konnte.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,09 Prozent am Vortag auf 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 141,58 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,22 Prozent auf 160,88 Punkte zu. Der Kurs des Euro fiel. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0611 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0717 US-Dollar festgesetzt.

erstellt am 18.Nov.2016 | 15:07 Uhr