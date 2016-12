Börse in Frankfurt : Dax erklimmt Jahresbestmarke

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Die Aufholjagd am deutschen Aktienmarkt geht weiter und hat dem Dax eine neue Bestmarke für 2016 gebracht: Der deutsche Leitindex baute im frühen Handel seine Gewinne weiter aus und stieg bis auf 10 919 Punkte.

Zuletzt stand er mit plus 1,33 Prozent nur unweit darunter bei 10 918,41 Zählern. Damit knüpfte der Leitindex an seinen bereits seit Wochenbeginn starken Lauf an. Nachdem die gescheiterte Verfassungsreform in Italien die Märkte weitgehend kalt gelassen habe, halte die gute Stimmung unter den Anlegern an, sagten Marktbeobachter.

Auch treibt den Markt derzeit die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag ergänzend zur ohnehin lockeren Geldpolitik nochmal eins drauflegen könnte. Die Erwartungen an die Maßnahmen, die EZB-Chef Mario Draghi ankündigen werde, seien einmal mehr sehr hoch, schrieb Experte Dirk Gojny von der National-Bank.

Weitere Gewinne sah am Mittwochmorgen auch der breitere Markt: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,95 Prozent auf 21 090,50 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax zog um 0,82 Prozent auf 1714,38 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,15 Prozent auf 3136,35 Zähler vor.

Auf Unternehmensseite wurde die Riege der 30 Dax-Werte von den Banken angeführt. Am Markt hat sich inzwischen die Auffassung durchgesetzt, dass die politische Krise in Italien die Sanierung des maroden Finanzsektors des Landes nicht bedrohen dürfte. Nun sind die Kurse der Branche europaweit auf dem Vormarsch.

Commerzbank-Aktien verteuerten sich zuletzt um rund 4 Prozent. Die Papiere der Deutschen Bank übersprangen mit einem Kursaufschlag von knapp 5 Prozent die Marke von 17 Euro. So stark waren sie zuletzt im April gewesen, bevor das Papier im Zuge von Kapitalsorgen auf weniger als 10 Euro einbrach.

Die Versorger konnten hingegen nicht nachhaltig von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Atomausstieg profitieren. Nach den Zuwächsen am Dienstag belasteten laut Börsianern nun Gewinnmitnahmen die Kurse von RWE und Eon moderat. Die Verfassungsrichter hatten am Dienstag entschieden, dass den Energiekonzernen wegen des beschleunigten Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima ein angemessener Ausgleich für sinnlos gewordene Investitionen und verfallene Produktionsrechte zusteht.

erstellt am 07.Dez.2016 | 10:42 Uhr