Börse in Frankfurt : Dax auf Rekordniveau stabil - Hohes Wochen- und Monatsplus

Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar warnen bereits vor «ersten schwachen Anzeichen einer Überhitzung». Wegen des anstehenden 1.Mai-Feiertags seien außerdem Gewinnmitnahmen wahrscheinlich.

Der deutsche Leitindex hielt sich bis zum Nachmittag allerdings mit plus 0,02 Prozent stabil bei 12 446,36 Punkten. Am Montag war dem Dax dank des europafreundlichen Ausgangs im ersten Präsidentschaftswahlgang der Franzosen der Befreiungsschlag aus seiner wochenlangen Lethargie gelungen.

Bis zur Wochenmitte war der Leitindex dann mit kleinen Schritten bis auf 12 486 Punkte gestiegen, bevor er zu schwächeln begann. Sein Plus im Wochenverlauf beträgt aktuell aber noch rund 3,4 Prozent und sein Monatsgewinn etwas mehr als 1 Prozent.

Der MDax verlor am Freitag 0,25 Prozent auf 24 606,66 Punkte. Der Technologie-Index TecDax stieg um 0,30 Prozent auf 2090,77 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,12 Prozent.

Weiterhin gehörte das Hauptaugenmerk der Anleger den Quartalsberichten: Besser laufende Geschäfte in Europa und Asien sorgten bei Linde im ersten Jahresviertel für eine positive Umsatzüberraschung. Da vor allem jedoch die Fusionspläne des deutschen Industriegase-Herstellers interessieren, zeigten sich die Papiere fast unverändert, denn zum Zusammenschluss mit Praxair wurde nichts Neues gesagt.

Zu den Spitzenwerten im Dax zählten dagegen die Anteilsscheine des Reifenherstellers Continental mit plus 0,95 Prozent. Der weltweit drittgrößte Autozulieferer profitierte zum Jahresauftakt weiter vom Boom der Autobranche, was Umsatz und operatives Ergebnis stärker als erwartet antrieb. Konzernchef Elmar Degenhart sieht Conti daher trotz höherer Rohstoffkosten auf Kurs zu den Jahreszielen.

Die MTU-Aktien wurden von den Quartalszahlen des Triebwerksproduzenten auf ein Rekordhoch bei 133,60 Euro getrieben und zählten auch mit zuletzt plus 2,36 Prozent auf 132,05 Euro zu den Favoriten im MDax. Die Stärke des Wartungsgeschäfts kam gut an.

Die Aktien von Deutsche Euroshop und Fuchs Petrolub hingegen zählten nach ihrem Quartalsausweis und Aussagen zu den Jahreszielen zu den Schlusslichtern. Während die Papiere des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienunternehmens mit minus 5,03 Prozent die schwächsten im MDax waren, sanken die des Schmiermittel-Produzenten um 1,86 Prozent.

Aus der zweiten Reihe zogen die Anteilsscheine der Bausoftware-Hersteller Nemetschek und RIB Software nach Quartalszahlen die Aufmerksamkeit auf sich. Nemetschek setzten ihren Rekordlauf fort und stiegen zeitweise um mehr als 2 Prozent auf erstmals 62,29 Euro. RIB sanken hingegen um 0,37 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,15 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,14 Prozent auf 141,87 Punkte. Der Bund Future verlor 0,36 Prozent auf 161,45 Zähler. Der Euro legte nach den Inflationsdaten zu und wurde zuletzt mit 1,0913 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnersag auf 1,0881 (Mittwoch: 1,0893) Dollar festgesetzt.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 15:19 Uhr