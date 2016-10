Börse in Frankfurt : Dax-Anleger sind vorsichtig

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Wie schon vor dem Wochenende haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch nicht aus der Deckung gewagt.

Börsianer begründeten das anhaltend defensive Agieren der Investoren mit den anstehenden Notenbank-Entscheidungen und den Vorwehen der US-Präsidentschaftswahl. Der Dax stand am Nachmittag mit 0,32 Prozent im Minus bei 10 661,84 Punkten.

Die derzeitige Monatsbilanz im deutschen Leitindex ist zwar mit mehr als 1 Prozent positiv - doch letztlich pendelt der Dax seit August in einer recht engen Bandbreite seitwärts. In der vergangenen Woche waren zwei abermalige Ausbruchsversuche über die Marke von 10 800 Punkten gescheitert.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab zuletzt um 0,26 Prozent auf 21 106,10 Punkte nach und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,57 Prozent auf 1720,69 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rutschte zuletzt um 0,65 Prozent auf 3059,36 Punkte ab.

Nach Einschätzung von Börsianern könnte der verhaltene Marktverlauf zumindest bis zur US-Wahl am 8. November so weitergehen. Dann könnte die Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump «über das Wohl und Wehe zumindest für die kommenden Monate an den Aktienmärkten dieser Welt entscheiden», schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets.

Aktionäre von Fielmann mussten am Montag eine herbe Enttäuschung hinnehmen: Wegen einer gekürzten Gewinnprognose sackten die Papiere der Optikerkette am MDax-Ende um fast 6 Prozent auf 63,55 Euro ab.

Die weiteren kursbewegenden Nachrichten kamen vor allem aus dem TecDax. Die im Jahresvergleich stark verbesserten Neunmonats-Zahlen des Bausoftware-Herstellers RIB Software kamen am Markt gut an: Die Aktien verteuerten sich um mehr als 3 Prozent.

Aixtron-Aktien erholten sich nach ihrem freien Fall. In der vergangenen Woche hatten die Anteile etwa ein Viertel an Wert eingebüßt, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium überraschend eine neue Prüfung des Kaufangebots des chinesischen Investors Fujian Grand Chip eingeleitet hatte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,01 Prozent am Freitag auf 0,00 Prozent zurück. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 142,58 Punkte; der Bund-Future trat mit 162,15 Punkten auf der Stelle. Der Euro kostete zuletzt 1,0948 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0922 Dollar festgesetzt.

