Börse in Frankfurt : Dax-Anleger nehmen Gewinne mit

Nach Tagen der Lethargie haben einige Anleger am deutschen Aktienmarkt Kasse gemacht. Der Dax gab am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 11 442,56 Punkte nach, zeigte sich dabei aber erholt von einem frühen Abrutschen in Richtung 11 400 Punkte.

Der Leitindex steht auf Jahressicht noch mit rund 6,5 Prozent im Plus. «Investoren nehmen Gewinne mit», sagte Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets. Vor dem Jahreswechsel tendierten Anleger dazu, ihre Risikopositionen etwas zurückzufahren. Am Vorabend waren deshalb schon in New York fallende Kurse zu beobachten.

Auch für die anderen deutschen Indizes waren die Vorzeichen rot. Der MDax als Heimat der mittelgroßen Werte entfernte sich mit 0,35 Prozent Minus auf 22 076,66 Punkte etwas von seinem Rekordniveau der vergangenen Tage. Der Technologiewerte-Index TecDax gab knapp um 0,07 Prozent auf 1810,22 Punkte nach. Der EuroStoxx 50 tendierte ebenfalls etwas schwächer.

29.Dez.2016