Börse in Frankfurt : Dax-Anleger halten sich vor Entscheidung der US-Wahl zurück

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Nach den deutlichen Gewinnen im Dax zum Wochenauftakt haben sich die Anleger zurückgehalten. In den USA läuft die Präsidentschaftswahl, die in einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump enden dürfte.

Dies lässt am Aktienmarkt alles andere in den Hintergrund rücken, zumal der überraschende Ausgang der Brexit-Entscheidung Großbritanniens im Juni momentan wieder viele beschäftigt.

Der deutsche Leitindex Dax legte im frühen Handel um 0,09 Prozent auf 10.466,32 Punkte zu. Der MDax rückte um 0,26 Prozent auf 20.731,11 Punkte vor, während der Technologiewerte-Index TecDax mit plus 0,02 Prozent auf 1722,87 Punkte kaum vom Fleck kam. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann zuletzt 0,16 Prozent auf 3014,02 Punkte.

Wenig Beachtung am Markt fanden die eher schwachen Konjunkturdaten aus China und Deutschland: So blieben in China die Exportdaten hinter den Erwartungen zurück und hierzulande warfen die Daten zur Industrieproduktion mehr Schatten als Licht. Experten sehen zwar vorerst kein Alarmsignal für Deutschland, mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China könnten den Außenhandel aber künftig empfindlich treffen.

Auch die Berichtssaison setzte sich fort. Im Dax nahmen die Aktien von Henkel zunächst den Spitzenplatz ein, nachdem der Konsumgüterkonzern - auch dank Zukäufen - weiter gut laufende Geschäfte mit Wasch- und Reinigungsmitteln bekannt gegeben hatte. Zuletzt schmolzen die Gewinne auf ein Plus von 0,31 Prozent zusammen.

Die Deutsche Post meldete dank des boomenden Online-Handels einen überraschend hohen operativen Quartalsgewinn, was der Aktie ein Plus von 1,48 Prozent bescherte. Letztlich eroberte sie damit später die Dax-Spitze.

Im MDax hingegen büßten die Anteilsscheine von Rational nach der Vorlage des Geschäftsberichts 2,72 Prozent ein. Im Tecdax wiederum waren die zum Umtausch bestimmten Papiere von Aixtron Schlusslicht mit minus 1,04 Prozent und im SDax ElringKlinger mit minus 5,16 Prozent.

von dpa

erstellt am 08.Nov.2016 | 10:14 Uhr