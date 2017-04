Zum Teil bis 100 Prozent : Bauern beklagen große Frostschäden bei Obst und Wein

Der Bauernverband hat gravierende Frostschäden im deutschen Obst- und Weinbau beklagt. «Wir haben Ausfälle von einzelnen Betrieben in einzelnen Regionen, die in Größenordnungen von 70 bis 80, zum Teil bis 100 Prozent, gehen», sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Mittwoch dem SWR in Baden-Baden.