«Immer noch Diskussionsbedarf» : Bahn-Tarifrunde auf Sonntag vertagt

Auch nach 16 Stunden Verhandlungen war in der Bahn-Tarifrunde keine Einigung in Sicht. Am Sonntag wollen sich das Unternehmen und die Gewerkschaft EVG wieder treffen. Wenn sich beide Seiten nicht zusammenraufen, könnte es nächste Woche Warnstreiks geben.