Börse in Frankfurt : Anleger warten auf US-Wahlergebnis

Am Tag der US-Präsidentschaftswahl hat am deutschen Aktienmarkt Flaute geherrscht. Hinter dem alles dominierenden Thema spielten aktuelle Konjunktur- und Unternehmensnachrichten am Dienstag nur die zweite Geige.

Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump sorgte für gespannte Nervosität unter den Anlegern.

Der Dax pendelte über die meiste Zeit des Handelstages leicht um die Null-Linie. Letztlich gewann der deutsche Leitindex 0,24 Prozent auf 10 482,32 Punkte und schloss damit nur 4 Zähler unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Der MDax verlor dagegen 0,30 Prozent auf 20 616,12 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,45 Prozent auf 1730,32 Punkte.

«Beim Blick auf die Kursausschläge könnte man meinen, «business as usual» sei heute an der Frankfurter Börse angesagt gewesen. Aber hinter den Kulissen hat das große Zittern vor der wohl spannendsten Nacht des Jahres begonnen», meinte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets. Ein paar Punkte Plus beim Dax hätten die hohe Nervosität der Anleger ausgedrückt - denn niemand wolle am Mittwoch auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Die Berichtssaison setzte sich mit den Quartalszahlen von Deutscher Post und Henkel fort. Dank des boomenden Online-Handels meldete der Bonner Logistikkonzern einen überraschend hohen operativen Quartalsgewinn, was der Post-Aktie ein Plus von rund anderthalb Prozent einbrachte. Die Henkel-Papiere schlossen dagegen 0,31 Prozent tiefer, nachdem sie anfänglich klare Gewinne eingefahren hatten. Der Konsumgüterkonzern nannte wenig überraschende Zahlen zum dritten Quartal. Die Geschäfte mit Wasch- und Reinigungsmitteln liefen - gestützt durch Zukäufe - weiter rund.

RWE-Papiere hielten mit minus 3,55 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Händler verwiesen auf ein Interview von Vorstandschef Rolf Martin Schmitz, der die Lage auf dem Strommarkt weiter skeptisch sieht. Die Anteilsscheine des Großküchengeräte-Herstellers Rational büßten nach der Vorlage des Geschäftsberichts fast 4 Prozent ein.

Im TecDax reagierten die Titel von United Internet (UI) mit einem Kurssprung von letztlich 5,30 Prozent auf den gemeldeten Einstieg des Finanzinvestors Warburg Pincus. Vor der Nachricht hatten die Papiere des Internet-Unternehmens leicht im Minus gelegen. Warburg Pincus kauft für bis zu 450 Millionen Euro ein Drittel der Anteile an der UI-Sparte für Geschäftsanwendungen. Ein Börsengang dieses Geschäftsbereichs bleibe in den kommenden Jahren möglich, hieß es.

Im SDax fielen die Aktien von ElringKlinger nach erneut enttäuschenden Quartalszahlen um mehr als 7 Prozent und erreichten ein Sieben-Jahres-Tief. Die Titel von Patrizia Immobilien sackten nach der Vorlage von Geschäftszahlen sogar um mehr als 9 Prozent ab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,47 Prozent auf 3023,43 Punkte. Die Leitindizes in Paris und London stiegen etwas weniger deutlich. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss rund ein halbes Prozent höher.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,02 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 142,68 Punkte. Der Bund Future sank um 0,20 Prozent auf 161,82 Punkte. Der Euro wurde zuletzt bei 1,1035 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1038 Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,9060 (0,9040) Euro.

von dpa

erstellt am 08.Nov.2016 | 21:46 Uhr