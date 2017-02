Einreiseverbot für Muslime : Was bedeutet die Gerichtsentscheidung gegen Trumps Erlass?

US-Präsident Donald Trump hat Einreiseverbote für viele Muslime verhängt. Sein Dekret besteht aus mehreren Teilen. Dazu hat ein Gericht in New York in der Nacht zum vergangenen Sonntag in einer Eilentscheidung geurteilt. Was bedeutet die Verfügung im Einzelnen?