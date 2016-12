Manipulierter Wahlkampf : Wahlen, Hacker und russische Attacken

1 von 1 Foto: Oliver Berg (Illustration) 1 von 1

Erst die US-Wahl, dann die Bundestagswahl? Glaubt man Berichten des amerikanischen Geheimdienstes CIA, hat Russland offenbar kräftig im amerikanischen Wahlkampf mitgemischt und manipuliert, um das Ergebnis zugunsten des republikanischen Kandidaten Donald Trump zu beeinflussen. Laut Medienberichten sollen russische Computer-Hacker ganz gezielt E-Mails der unterlegenen demokratischen Kandidatin Hillary Clinton dem Trump-Lager zugespielt haben.

In Berlin ist man alarmiert. Politiker warnen parteiübergreifend vor der Gefahr der Manipulation auch bei der Bundestagswahl. Schon heute sei absehbar, dass von Russland gesteuerte Medien Fehldeutungen und Falschinformationen verbreiteten, erklärt FDP-Chef Christian Lindner. Dabei handele es sich erst um die „Spitze des Eisbergs“, befürchtet er. „Damit sollen unser Land destabilisiert und die AfD gestärkt werden“, warnt der Liberale.

Auch der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Ansgar Heveling, sieht die Entwicklung mit Sorge: „Natürlich müssen wir damit rechnen, dass es Versuche geben wird, die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen.

Die Gefahr ist groß“, erklärte der CDU-Politiker gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion und befürchtet Manipulationen, Propaganda und Spionage, wie man sie „eigentlich nur aus der Vergangenheit und den Zeiten des Kalten Krieges“ her kenne. „Jetzt erleben wir eine Renaissance mit neuen medialen Möglichkeiten. Russland hat ein Interesse daran, unsere Gesellschaft zu spalten und zu verunsichern“, klagt Innenexperte Heveling.

In Regierungskreisen wird seit Längerem über gezielte Propaganda-Angriffe von russischer Seite spekuliert. Es könne sein, „dass das im Wahlkampf eine Rolle spielt“, hält auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) derartige Attacken für denkbar.

Anfang des Jahres hatte der „Fall Lisa“ die deutsch-russischen Beziehungen belastet, rief die Außenminister Sergej Lawrow und Frank-Walter Steinmeier auf den Plan. Die Nachricht von einem russlanddeutschen Mädchen, das in Berlin angeblich von einem jungen Flüchtling vergewaltigt worden war, erhitzte die Gemüter. Russlanddeutsche und Rechtspopulisten demonstrierten, machten Stimmung. Russische Medien warfen der Bundesregierung vor, die Tat verschweigen zu wollen, und auch aus dem Kreml hagelte es scharfe Kritik an Berlin. Am Ende stellte sich heraus, dass die 13-jährige bei einem Bekannten Unterschlupf gesucht hatte.

Die Bundesregierung nahm den Fall zum Anlass, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz damit zu beauftragen, die Bedrohung durch russische Cyber-Angriffe und Desinformation genau zu analysieren.

Anfang 2017 sollen die Geheimdienstler einen Bericht vorlegen. Die Bundesregierung will dann über mögliche Konsequenzen beraten.

Kommentar: Kein Science Fiction Hier geht es längst nicht mehr um Science Fiction: Hacker, die mittels gezielter Angriffe heikle Dokumente bei Ministerien, Parteien, Fraktionen und Parlamentsgremien abgreifen und die so erbeuteten Informationen gezielt lancieren, um damit etwa im Bundestagswahlkampf für einen Skandal zu sorgen. Oder Falschmeldungen von großer publizistischer Sprengkraft, mit denen sich das Meinungsklima vor dem Wahltag womöglich noch einmal verändern lässt. Der US-Wahlkampf mit seinen zahlreichen unerwarteten Enthüllungen insbesondere zum Nachteil Hillary Clintons lässt grüßen! Die CIA-Berichte, die den Verdacht erhärten, dass Russland hinter den Manipulationen gestanden hat, lassen erahnen, was im digitalen Zeitalter alles möglich ist. Gerade Russland hat viel investiert in Hackernetz-werke, Meinungs-Fabriken und dubiose „Nachrichtenagenturen“. Vornehmste Aufgabe der Sicherheitsbehörden muss es sein, eine Abwehrstrategie gegen diese dunklen Machenschaften zu entwickeln. Hier ist nicht nur Wachsamkeit geboten, sondern auch eine technische Aufrüstung der zuständigen Behörden.

von Andreas Herholz

erstellt am 12.Dez.2016 | 20:45 Uhr