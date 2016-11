Linke Gruppe bekennt sich : Vor OSZE-Gipfel: Brandanschlag auf Hamburger Messehallen

vergrößern 1 von 3 Foto: Angelika Warmuth 1 von 3





Eine linksgerichtete Gruppe hat sich zu dem Brandanschlag auf die Messehallen in Hamburg bekannt. «Wir haben (...) an dem Austragungsort der OSZE- und G20 Gipfel, der Hamburger Messe im Eingang Süd, mit Reifen und Benzin Feuer gelegt», hieß es in dem im Internet veröffentlichten Schreiben.

In den Messehallen soll am 8. und 9. Dezember ein OSZE-Außenministertreffen stattfinden. Im Sommer folgt dann der G20-Gipfel der führenden Industriestaaten. Dazu werden in der Hansestadt unter anderem die Präsidenten der USA, Russlands und Chinas erwartet. Bei beiden Veranstaltungen werden in Hamburg massive Proteste erwartet.

Die Polizei hatte den Anschlag zuvor bereits als eine politische Tat eingestuft. Vor dem Südeingang der Messehallen waren am Samstagabend mehrere Müllcontainer, Reifen und ein Motorrad in Flammen aufgegangen. Dabei wurde auch die Glasfront des Eingangs beschädigt. Auch auf der Straße vor dem Gebäude standen demnach zwei Barrikaden in Flammen. Durch die Hitze der Flammen zerbarsten Glasscheiben im Eingangsbereich der Messe. Verletzt wurde niemand.

Es entstand ein «erheblicher Sachschaden», sagte der Sprecher. Die genaue Höhe des Schadens war aber zunächst nicht bekannt.

Feuerwehrleute löschten den Brand nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nach rund einer Viertelstunde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Brandstifter verschwunden. Sie hätten zuvor auf der Straße Nägel verstreut, sagte der Sprecher.

von dpa

erstellt am 27.Nov.2016 | 14:23 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen