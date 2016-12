Kämpfe gehen weiter : Türkischer Außenminister: Syrien-Waffenruhe vor Jahresende

1 von 1 Foto: Youssef Badawi 1 von 1

Istanbul (dpa) - Russland und die Türkei wollen nach den Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu noch vor dem Jahreswechsel eine landesweite Waffenruhe in Syrien erreichen. Eine solche Waffenruhe könne «jeden Moment» in Kraft treten, sagte Cavusoglu dem Sender A-Haber in Ankara.

Er stehe in ständigem Kontakt mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Ziel sei, einen solchen Plan noch vor Beginn des neuen Jahres an diesem Sonntag umzusetzen. Cavusoglu betonte, die Waffenruhe werde sich nicht auf Terrorgruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erstrecken.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu hatte bereits zuvor eine Einigung zwischen Ankara und Moskau auf eine Waffenruhe gemeldet, die demnach in der Nacht zu Donnerstag in Kraft treten sollte. Die Gefechte dauerten aber an. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab es etwa heftige Kämpfe zwischen Rebellengruppen am Rande der Hauptstadt Damaskus. Auch die russische Führung hatte eine Einigung mit der Türkei auf eine Waffenruhe nicht bestätigt.

Eine Waffenruhe könnte Grundlage für Gespräche sein, bei denen die Türkei und Russland im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der syrischen Regierung vermitteln wollen. Die Türkei unterstützt die Opposition in Syrien, Russland die Regierung von Präsident Baschar al-Assad.

Cavusoglu sagte mit Blick auf Assad, die Türkei glaube nicht daran, dass jemand, der «600.000 Menschen getötet» habe, Syrien wieder einen könne. Russland kenne den Standpunkt Ankaras. Nach einer monatelangen Krise haben sich die Türkei und Russland in den vergangenen Monaten wieder deutlich angenähert.

Die Außenminister der Türkei, Russlands und des Iran hatten sich in der vergangenen Woche in Moskau getroffen. Die Troika hatte sich dabei einig in dem Ziel gezeigt, eine Waffenruhe im ganzen Land zu verwirklichen. Die drei Staaten hatten außerdem erklärt, sie stünden als Garantiemächte für ein Friedensabkommen zwischen syrischer Regierung und Opposition bereit.

Mehr als 400.000 Tote, Millionen auf der Flucht - der Krieg in Syrien hält seit rund fünfeinhalb Jahren an. Alle Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu etablieren, scheiterten bisher. April 2012: Auf Vermittlung des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan tritt eine Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien in Kraft. Zu ihrer Überwachung erteilt der UN-Sicherheitsrat einer 300 Mann starken Beobachtertruppe in Syrien das Mandat. Die Kämpfe gehen jedoch weiter. Annan beschuldigt vor allem die syrische Regierung. Oktober 2012: Die vom neuen UN-Vermittler Lakhdar Brahimi ausgehandelte viertägige Feuerpause hält keine drei Stunden. Armee und Rebellen geben sich gegenseitig die Schuld. Februar 2016: Die USA, Russland und wichtige Regionalmächte handeln in München eine Waffenruhe für Syrien aus. Vor allem in der nordsyrischen Großstadt Aleppo wird sie immer wieder gebrochen. September 2016: Die USA und Russland einigen sich nach langwierigen Verhandlungen auf einen Plan für eine Waffenruhe. Nach einer Woche erklärt Syriens Armee die Waffenruhe für beendet. Oktober 2016: Russland und das syrische Militär verlängern eine elfstündige Waffenruhe für Aleppo auf drei Tage. November 2016: Eine vom russischen Militär verkündigte Waffenruhe für Aleppo hält zehn Stunden lang. Dezember 2016: Rebellen vereinbaren mit der syrischen Führung eine Feuerpause in Aleppo, um Zivilisten aus der Stadt bringen zu können. Die Abmachung scheitert jedoch schon nach wenigen Stunden.

erstellt am 29.Dez.2016 | 10:46 Uhr

