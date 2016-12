Verdächtiger gefasst : Tote Studentin in Freiburg

Mitte Oktober traf es eine 19 Jahre alte Studentin in Freiburg, drei Wochen später dann eine 27 Jahre alte Joggerin im 30 Kilometer entfernten Endingen. Die Taten sorgten für Verunsicherung in der Bevölkerung und setzten die Polizei unter Druck.

Im Fall der Studentin, die vor sieben Wochen am Fluss Dreisam in Freiburg vergewaltigt und getötet wurde, sieht sich die Polizei nun am Ziel. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst. Einzelheiten wollten die Ermittler am Nachmittag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz bekanntgeben.

Am Schauplatz, direkt neben dem Stadion des Fußball-Erstligisten Sportclub Freiburg, ist die Erinnerung sichtbar: Kerzen brennen, Menschen haben Blumen niedergelegt und Worte des Abschieds und der Trauer aufgeschrieben. In der Stadt und an der Universität, die das Leben Freiburgs prägt, bestimmt Bestürzung das Bild.

Die Medizinstudentin aus dem baden-württembergischen Enzkreis, die zum Studieren ins idyllische Freiburg gekommen war, hatte an der Universität eine Studentenparty ihrer Fachschaft besucht und war nachts mit ihrem Fahrrad alleine auf dem Weg nach Hause. Der Täter lauerte ihr auf und vergewaltigte sie, hatten Ermittler nach der Tat bekanntgegeben. Die Frau starb durch Ertrinken. Ob sie ertränkt wurde oder nach dem Übergriff bewusstlos im Wasser lag, ist unklar.

Am Tatort fanden sich männliche Körperspuren sowie ein Fahrrad, dessen Besitzer nicht gefunden werden konnte. Auch an diesem Fahrrad wurden die identischen DNA-Spuren wie jene an der Leiche gefunden. Doch einer Person zuordnen ließ sich das DNA nicht, der Täter blieb unbekannt.

Die Polizei tappte lange im Dunkeln. Auch 35 000 Euro Belohnung, 1600 Hinweise, 1400 Zeugenvernehmungen sowie DNA-Proben brachten nicht die entscheidende Spur. Zudem machte die Angst vor einem Serientäter die Runde. Dass beide Taten zusammenhängen, glaubte die Polizei zwar nicht. Doch ausschließen konnte sie es bis zuletzt auch nicht. Die Verunsicherung blieb - bis heute.

Das Sicherheitsgefühl in der studentisch geprägten Stadt am Rande des Schwarzwalds litt unter den beiden ungeklärten Frauenmorden sowie unter weiteren schweren Verbrechen, die sich in den vergangenen Wochen häuften. Die Polizei bildete zwei Sonderkommissionen mit mehr als 100 Beamten und bekam Unterstützung aus dem ganzen Land.

«Wir lassen keine Ruhe. Wir gehen jeder Spur nach und drehen jeden Stein um - wenn es sein muss, auch mehrfach», hatte der Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rotzinger noch am Freitag erklärt. Dass seine Ermittler am Tag darauf Ergebnisse präsentieren, war da noch nicht bekannt.

Mit zusätzlicher Polizeipräsenz in der 220 000 Einwohner zählenden Stadt soll Bürgern nun die Angst genommen werden. «Das Sicherheitsgefühl der Menschen derzeit ist nachhaltig gestört», sagte Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) am Freitag. «Es gibt das Gefühl, dass man sich alleine, vor allem nachts, nicht mehr auf die Straße trauen kann. Das ist ein Zustand, den wir nicht tolerieren können.» Die Aufklärung der Morde sei daher entscheidend.

Über die Festnahme hatten die «Badische Zeitung» und die «Bild»-Zeitung zuerst berichtet. Im Fall der ermordeten jungen Frau in Endingen haben die Ermittler offenbar noch keine heiße Spur. Auch hier gehen sie hunderten Hinweisen nach - der Täter ist nicht bekannt. In diesem Fall sind 25 000 Euro Belohnung ausgesetzt.

von dpa

erstellt am 03.Dez.2016 | 12:29 Uhr

