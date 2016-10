Widerspruch gegen Trump : Top-Republikaner Ryan: Wahlen nicht manipuliert

Ryan habe «volles Vertrauen, dass die einzelnen Staaten diese Wahl mit Integrität ausführen werden», erklärte Sprecherin AshLee Strong.

Trump hatte nach jüngsten Sex-Vorwürfen mehrerer Frauen wiederholt vor allem die Medien beschuldigt, sich gegen ihn verschworen zu haben, um ihn an einem Wahlsieg zu hindern. «Das System ist manipuliert», sagte er am Samstag auf einer Wahlkundgebung in Maine gleich mehrere Male.

Auch das Clinton-Wahlkampflager kritisierte Trumps Äußerungen scharf. «Diese Wahl wird eine Rekordbeteiligung haben, weil Wähler Donald Trumps beschämende Versuche durchschauen, eine Wahl zu untergraben, bevor sie stattfindet», sagte Sprecher Robby Mook.

Time-Magazin

von dpa

erstellt am 16.Okt.2016 | 14:39 Uhr