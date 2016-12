SPD-Parteitag : Sozialdemokraten auf Orientierungssuche

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

„Ich rieche ihre Schwäche.“ Kampfansage von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles an Bundeskanzlerin Angela Merkel und deren CDU. Der CDU-Parteitag in Essen habe die tiefe Spaltung der Union gezeigt, so die SPD-Politikerin am Wochenende.

Angriff als beste Verteidigung, und vor allem Ablenkungsmanöver von eigener Orientierungslosigkeit und Führungsschwäche. In Umfragen stabil bei mageren 22 Prozent, keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün in Sicht und vor allem die Kanzlerkandidaten-Frage ungelöst. Weiter ist offen, ob Gabriel gegen Angela Merkel antreten will – oder lässt er Martin Schulz den Vortritt, den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten, der in Umfragen klar vor ihm liegt? Der Parteichef gibt sich nach außen gelassen: Nicht nur Popularität interessiert Wählerinnen und Wähler, sagte er zu unserer Redaktion. Schließlich hätten Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück trotz hoher Sympathiewerte gegen Merkel verloren.

Die Skepsis wächst. „Wir müssen sorgfältig abwägen, wer die besten Chancen hat“, sagte Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, am Sonntag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Zahlen sprechen gegen Gabriel. Laut SPD-Führungszirkel sei dies dem Vizekanzler bewusst. Im jüngsten ARD-Deutschland-Trend legte Schulz, der auch als künftiger Außenminister gehandelt wird, im Popularitätsranking sieben Punkte auf 57 Prozent zu. Schulz liegt damit gleichauf mit Merkel. Gabriel legte zwar auch sechs Punkte zu, landete aber nur bei 43 Prozent.

Gabriel spielt auf Zeit. Erst im Januar soll der Kandidat ausgerufen werden. Dahinter steckt taktisches Kalkül. Eine Kür nach der Merkel-Krönungsmesse in Essen würde verpuffen, meinte SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel gestern zu unserer Redaktion.

Aber was setzten die Genossen inhaltlich dagegen? Das zweite Treffen rot-rot-grüner Bundestagsabgeordneter gestern in Berlin als Signal für einen Lagerwahlkampf? Bei den Themen gesellschaftliche Offenheit, Toleranz und soziale Gerechtigkeit läge Rot-Rot-Grün eng beieinander, meint Miersch. Schäfer-Gümbel fordert, vor allem politische Alternativen aufzuzeigen. Doch die ungelöste K-Frage blockiert eine inhaltliche Profilschärfung der SPD.

Kommentar: Das Alphatier zaudert Für Sigmar Gabriel wird es eng. Mehrere Gelegenheiten ließ der SPD-Chef verstreichen, nach der Kanzlerkandidatur zu greifen. Nach dem erfolgreichen Ringen mit der Parteibasis um das umstrittene EU-Kanada-Freihandelsabkommen Ceta und der Rettung von Kaiser’s Tengelmann verzichtete der Bundeswirtschaftsminister darauf, Merkel im Kampf um das Kanzleramt herauszufordern. Das Zaudern des Alphatiers wird zum Problem. Martin Schulz ist ein ernstzunehmender Rivale. Trotz der Verdienste des Vorsitzenden wollen die Genossen doch vor allem zurück ins Kanzleramt. Wäre Gabriel angetreten, wäre die Personaldebatte abgehakt. Statt der angeschlagenen Kanzlerin und der nach rechts rückenden Union mutig und überzeugend entgegenzutreten, kreist die SPD um sich selbst und findet keine Linie, wenn es um den Flirt mit Rot-Rot-Grün geht.

von Tobias Schmidt

erstellt am 11.Dez.2016 | 20:45 Uhr