Attentat auf Weihnachtsmarkt : Schock und Trauer in Berlin

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Suche nach dem Attentäter hat am Dienstag kurz nach 19 Uhr von vorn begonnen. Nachdem sich bei den Ermittlern während des Tages Zweifel gemehrt hatten, erklärte die Bundesanwaltschaft abends, es bestehe kein hinreichender Verdacht für einen Haftbefehl. Der kurz nach dem Anschlag verhaftete pakistanische Kleinkriminelle hatte trotz stundenlanger Vernehmung eine Tatbeteiligung bestritten. Die Ermittler schlossen bereits am Mittag nicht aus, dass ein oder mehrere Tatbeteiligte noch frei herumliefen.

Mehr zum Thema Verdächtiger auf freiem Fuß : IS bekennt sich zu Angriff auf Berliner Weihnachtsmarkt

Der Tag nach dem Attentat auf Berlins symbolträchtige Mitte machte die Zerrissenheit der deutschen Gesellschaft deutlich. Während Polizei und Justiz professionell die Situation abarbeiteten, nutzten einige Politiker das Ereignis für Profilierungsversuche. So sagte AfD-Bundesvize Marcus Pretzell, die Opfer von Berlin seien „Merkels Tote“. Pegida-Gründer Lutz Bachmann hetzte, jeder „Welcome-Klatscher“ habe nun „Blut an den Händen“.

Kritik an Kanzlerin Angela Merkel und der Flüchtlingspolitik ihrer Regierung kam aber auch aus den eigenen Reihen. CSU-Chef Horst Seehofer forderte eine komplette Umkehr, stellte Merkel ein Ultimatum bis Anfang Februar. Für Zündstoff sorgte auch der Chef der Innenministerkonferenz, Saarlands CDU-Ressortchef Klaus Bouillon, der das Land „im Kriegszustand“ sah. Sein Amtsbruder aus Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (CDU) , rief dagegen seine Unionsfreunde zur Mäßigung auf. Zwar müsse die Gesellschaft „anders als in Friedenszeiten“ bisherige Sicherheitsstandards überdenken. Den Begriff „Kriegszustand“ nannte er jedoch überzogen. Die Kritiker mahnte er, manches Vokabular schüre Hass und Zwietracht, das sei „schlechtester politischer Stil“. Derbe Sprüche zeugten nicht von hohem geistigen Niveau, „egal ob sie von AfD oder CSU oder anderen Parteien kommen“. Er appellierte an mehr Gemeinsinn: „Andere Nationen rücken in solchen Situationen zusammen, um den Feinden der Demokratie die Zähne zu zeigen.“

Unterdessen gedachten in der direkt am Anschlagsort gelegenen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Vertreter aller Konfessionen, die Spitzen des Staates sowie viele Bürger und Touristen in einem Gottesdienst der Opfer.

von Michael Seidel

erstellt am 20.Dez.2016 | 21:00 Uhr