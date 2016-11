Lafontaine Spitzenkandidat? : Saar-Linke stellt Kandidaten für Landtagswahl auf

Die saarländische Linkspartei stellt heute ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl im März kommenden Jahres auf. Bei dem Landesparteitag in Saarbrücken wird Linksfraktionschef Oskar Lafontaine bekanntgeben, ob er seine Partei erneut als Spitzenkandidat in die Wahl führen will.