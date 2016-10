Nicht genügend Stimmen : Russland überraschend nicht mehr im UN-Menschenrechtsrat

Russland ist überraschend nicht wieder in den UN-Menschenrechtsrat gewählt worden. Ungarn und Kroatien bekamen bei der Abstimmung der UN-Vollversammlung am Freitag in New York mehr Stimmen - Ungarn 144 und Kroatien 114.