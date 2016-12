Inselstreit im Fokus : Putin zu Besuch in Japan

1 von 1 Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik / Kre 1 von 1

Die Inseln zwischen der russischen Halbinsel Kamtschatka und der japanischen Insel Hokkaido fielen nach dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion. Tokio erhebt Anspruch auf den Südteil der Inselgruppe, Moskau weist dies zurück.

Wegen des Gebietsstreits haben beide Länder bis heute keinen Friedensvertrag unterzeichnet. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe trifft sich mit Putin zunächst in einem traditionellen Gästehaus in einem Spa-Resort von Nagato in Abes Heimatprovinz Yamaguchi, um über den Inselstreit zu sprechen. Am Freitag erörtern beide Seiten dann in Tokio Fragen einer wirtschaftlichen Kooperation.

erstellt am 15.Dez.2016 | 05:13 Uhr

