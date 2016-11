Scheidender Präsident : Obama unternimmt letzte Europareise als US-Präsident

1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Im Mittelpunkt der Gespräche sollen die Migrationskrise und die griechische Schuldenmisere stehen. Griechenland ist für die USA ein wichtiger Bündnisparter am südöstlichen Rand der Nato.

Am Mittwochmittag wird Barack Obama in Athen eine politische Grundsatzansprache halten. Im Anschluss reist der US-Präsident weiter nach Berlin, wo er am späten Nachmittag erwartet wird.

von dpa

erstellt am 15.Nov.2016 | 05:30 Uhr