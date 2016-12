Bob Dylan nicht dabei : Nobelpreise 2016 werden in Stockholm und Oslo überreicht

1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

Den Friedensnobelpreis 2016 bekommt Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos in Oslo für seine Bemühungen um Frieden in dem südamerikanischen Land.

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm überreicht König Carl XVI. Gustaf den Preisträgern in Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaft ihre Auszeichnungen am Nachmittag (16.30 Uhr). Die Preise sind mit je acht Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotiert.

von dpa

erstellt am 10.Dez.2016 | 05:11 Uhr