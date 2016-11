Chefredakteur mit Engagement : Murat Sabuncu: ein Kämpfer für die Pressefreiheit

1 von 1 1 von 1

Im September 2016 wurde Sabuncu unter schwierigen Bedingungen Chefredakteur der Zeitung: Er folgte auf Can Dündar, einen promovierten Politikwissenschaftler, der sich nach seiner Verurteilung wegen Geheimnisverrats zu einer mehrjährigen Haftstrafe nach Deutschland absetzte.

Sabuncu ist Mitbegründer der Nichtregierungsorganisation P24, die sich für Pressefreiheit in der Türkei einsetzt. Der 47-jährige stammt nach Angaben seiner Zeitung aus Istanbul. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes, der Jura an der Universität Sorbonne in Paris studiert.

Vor seiner Zeit bei der «Cumhuriyet» war Sabuncu Chef der türkischen Ausgabe des US-Wirtschaftsmagazins «Fortune». Zwischenzeitlich arbeitete er für die Wirtschaftsredaktion der Zeitung «Milliyet» und war Chefredakteur der Kulturzeitschrift «Tempo». Beim Sender Sky Türk 360 hatte Sabuncu eine wöchentliche Sendung zu Wirtschaft und Politik.

von dpa

erstellt am 05.Nov.2016 | 11:42 Uhr

