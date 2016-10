Verhältnis zur CSU wohl Thema : Merkel tagt mit CDU-Spitzengremien

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

In den Reihen des Vorstands wurde erwartet, dass auch die fehlende Einladung der CSU für eine Teilnahme Merkels am Delegiertentreffen der Schwesterpartei eine Rolle spielen dürfte. Es werde dazu wohl Fragen geben, hieß es. Eine Einladung Seehofers an Merkel wird in der CDU-Spitze nicht mehr erwartet.

Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» hatte berichtet, Merkel und Seehofer seien überein gekommen, dass solche Auftritte derzeit nicht sinnvoll seien, da ein unfreundlicher Empfang drohe. Unklar ist noch, ob Merkel Seehofer zum CDU-Parteitag Anfang Dezember in Essen einlädt. In der CDU wurde dies nicht ausgeschlossen. CDU-Vize Julia Klöckner sprach sich für eine solche Einladung aus: «Wir sollten unserer Überzeugung und unserem verbindlichen Stil als CDU treu bleiben und unabhängig von der Vorleistung des anderen entscheiden.»

von dpa

erstellt am 24.Okt.2016 | 05:45 Uhr

