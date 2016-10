Entscheidung in Straßburg : Menschenrechtsgericht entscheidet über NPD-Klage

1 von 1 Foto: Jean-Christophe Bott 1 von 1

Damit war sie 2013 gescheitert. In Straßburg hat die NPD nun vorgetragen, dass sie als verfassungswidrig stigmatisiert werde, was faktisch einem Verbot gleichkomme. Auf nationaler Ebene gebe es keine Rechtsmittel, mit denen sie sich dagegen wehren könne. (Beschwerdenr. 55977/13)

Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe läuft seit Anfang März ein Verbotsverfahren gegen die Partei, die in Deutschland in keinem Landtag mehr vertreten ist. Nur im EU-Parlament hat sie noch einen Abgeordneten. In den vergangenen Jahren ist die NPD mit verschiedenen Beschwerden vor das höchste deutsche Gericht gezogen - in der Sache damit aber immer wieder gescheitert.

Mitteilung zum erfolglosen NPD-Antrag vor dem BVerfG

Terminankündigung

von dpa

erstellt am 27.Okt.2016 | 05:29 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen