PKW-Maut : Maut-Einigung trifft MV besonders hart

Die jüngsten Pläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) für die Pkw-Maut in Deutschland werden Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern laut SPD und Linken hart treffen. „Wird die Maut an den Schadstoffausstoß des Autos geknüpft, sind alle Autofahrer, die sich nicht das neueste Auto nach der Euro-VI-Norm leisten können, die Verlierer“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Schulte, heute. Für die Menschen in MV sei die Vereinbarung zwischen EU und Dobrindt fatal. Es sei gekommen wie befürchtet, nur noch schlimmer. Die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Mignon Schwenke, nannte die Einigung einen faulen Kompromiss.

„Es gibt keine Mehrbelastungen“

Mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach Rasmus Buchsteiner über die Mautpläne.



Durchbruch im Streit mit der EU-Kommission über die geplante Pkw-Maut: Woran hat es so lange gehakt? Was wird jetzt noch geändert?

Dobrindt: Deutschland und die EU-Kommission hatten immer den gemeinsamen Willen zum Systemwechsel - von der Steuer- zur Nutzerfinanzierung. Es gab unterschiedliche Einschätzungen über den Weg. Wir sind in konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen mit Kommissionspräsident Juncker und Verkehrskommissarin Bulc aufeinander zugegangen und haben eine gute Lösung gefunden. Wir stärken die ökologische Komponente bei der Kfz-Steuer. Es wird eine über die bestehenden Steuerentlastungsbeträge hinausgehende zusätzliche Entlastung für besonders umweltfreundliche Euro-6-Fahrzeuge um 100 Millionen Euro geben. Und wir spreizen die Staffelung für die Kurzzeitvignetten für ausländische Fahrzeuge. Damit ist klar: Die Maut kommt. Und es bleibt dabei: Es gibt keine Mehrbelastungen für inländische Autofahrer.

Wann kommt die Pkw-Maut?

Die notwendigen Gesetzesänderungen gehen jetzt zügig in die Ressortabstimmung, nach dem Beschluss im Kabinett folgt das übliche parlamentarische Verfahren. Nach der Entscheidung beginnt die Ausschreibung des Mautsystems, die dauert mehrere Monate. Anschließend beginnen wir mit der technischen Umsetzung. Start der Mauterhebung ist dann in der nächsten Legislaturperiode.

Die Nettoeinnahmen werden 400 bis 500 Millionen Euro betragen – lohnt der große bürokratische Aufwand, der dafür nötig ist?

Die Erhebung der Maut erfolgt mittels einer elektronischen Vignette – unkompliziert und unbürokratisch. Wir erreichen mit der Infrastrukturabgabe rund 500 Millionen Euro zusätzliche Nettoeinnahmen pro Jahr, also zwei Milliarden in einer Legislaturperiode. Das ist ein erheblicher Betrag zur Stärkung der Infrastruktur. Die Einnahmen werden direkt wieder investiert. Die Infrastrukturabgabe ist fair, weil sie in den meisten unserer Nachbarländer genauso durchgeführt wird. Sie ist sinnvoll, weil jeder Euro, der eingenommen wird, zusätzlich in die Infrastruktur investiert wird. Und sie ist gerecht, weil sie zukünftig jeden, der die Straßen nutzt, angemessen an der Finanzierung beteiligt.

Die Niederlande haben eine Klage angekündigt, Österreich erwägt eine: Scheitert die Maut am Ende doch vor Gericht?

Deutschland sieht möglichen Klagen gelassen entgegen. Ich habe für die Überlegungen in Österreich jedoch kein Verständnis. Dort gibt es seit Jahren eine Maut, die unsere Autofahrer ganz selbstverständlich zahlen. Deswegen rate ich auch in Österreich zu mehr Gelassenheit.

Im Übrigen hat die EU-Kommission klipp und klar gesagt, dass das deutsche Mautsystem durch die nun erzielte Einigung mit dem EU-Recht in Einklang steht – ohne jegliche Diskriminierung.



