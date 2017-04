Forscher gegen Trump : «March for Science» in Neuseeland gestartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Steven Senne 1 von 1

Hunderte Wissenschaftler und ihre Unterstützer versammelten sich in Wellington, Dunedin, Queenstown, Christchurch, Palmerston North und Auckland in dem Pazifikstaat zum «March for Science».

Vor allem der Klimaschutz war ein großes Thema bei den Teilnehmern. «Der Klimawandel ist seit vielen Jahren das Zentrum für alternative Fakten», sagte der Klimaforscher James Renwick bei einem Protestmarsch in der Hauptstadt Wellington. «Gute Politik muss von guter Wissenschaft beeinflusst werden.»

Die Kursänderung beim Klimaschutz in den USA und anderswo habe die Wissenschaftlergemeinde in Unruhe versetzt, sagten die Organisatoren des «March for Science» in Neuseeland.

Auch in Australien demonstrierten Tausende auf den Straßen von Sydney, Melbourne, Hobart, Perth, Brisbane und Townsville, wie der Sender ABC berichtete. Slogans wie «Die Wissenschaft hat keine Agenda» und «Schützt die Stimme der unabhängigen Forschung» waren auf den Postern von Demonstranten in Perth zu lesen.

«Wir rufen die Politiker dazu auf, Gesetze zu machen, die auf wissenschaftlichen Beweisen basieren», zitierte der Sender den Wissenschaftler Stuart Khan, der die Demonstration in Sydney mitorganisiert hatte. Weltweit wollen sich mehr als 600 Städte an der Aktion beteiligen.

ABC-Bericht

Liste der Demonstrationsorte weltweit

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 10:46 Uhr