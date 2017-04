Frankreich : Macron und Le Pen gehen in Stichwahl ums Präsidentenamt

vergrößern 1 von 11 Foto: Kay Nietfeld 1 von 11





















Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntag berichteten, konnten der Ex-Wirtschaftsminister und die Chefin der rechtsextremen Front National (FN) sich für die Stichwahl am 7. Mai qualifizieren.

Macron lag laut France 2 mit 23,7 Prozent vor Le Pen mit 21,7 Prozent. Die Hochrechnung von TF1 sah beide Kandidaten auf Augenhöhe mit 23 Prozent. Die 48-Jährige Le Pen schnitt damit wesentlich besser ab als vor fünf Jahren, als sie im ersten Wahlgang 17,9 Prozent der Stimmen geholt hatte.

Das gute Ergebnis Le Pens ist für viele Franzosen und Europäer ein Schock. Denn die FN-Chefin will die Euro-Währung in Frankreich abschaffen und ihre Mitbürger über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen. Der entscheidende zweite Wahlgang am 7. Mai dürfte damit auch zu einer Abstimmung über Europa werden. Macron, Chef der politischen Bewegung «En Marche!» (Auf dem Weg), ist europafreundlich eingestellt.

Ein Sieg Le Pens in der Stichwahl in zwei Wochen wäre nach dem Brexit-Votum und dem Triumph von Donald Trump in den USA der dritte große Erfolg von nationalistischen Populisten.

Etwa 47 Millionen Franzosen waren zur Wahl des Nachfolgers von Präsident François Hollande aufgerufen. Insgesamt wollten elf Kandidaten den Sozialisten beerben. Hollande hatte sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit beworben. Der französische Staatschef hat weitreichende Machtbefugnisse und amtiert fünf Jahre.

Frankreich ist flächenmäßig der größte Staat der Europäischen Union und grenzt unter anderem an Deutschland. - Staatsgebiet: Kernland in Westeuropa, dazu Übersee-Départements und Gebietskörperschaften auf mehreren Kontinenten - Einwohner: knapp 67 Millionen (Stand Januar 2017) davon 2,1 Millionen in den Überseegebieten - Regierungsform: semipräsidentielle demokratische Republik, Staatsoberhaupt: Staatspräsident François Hollande (62), Sozialistische Partei / Regierungschef: Premierminister Bernard Cazeneuve (53), Sozialistische Partei - Pro-Kopf-Einkommen: 33.400 Euro (Stand 2016) - Arbeitslosigkeit: 10 Prozent (4. Quartal 2016)

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 20:15 Uhr