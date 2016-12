Reaktion auf Forsa-Umfrage : Kraft fordert höhere Strafen bei Gewalt gegen Lehrer

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) will härtere Strafen bei Beleidigungen, Drohungen und Gewalt gegen Lehrer. Eine entsprechende Gesetzesinitiative werde sie am Freitag in den Bundesrat einbringen, sagte sie der «Rheinischen Post» (Mittwoch).