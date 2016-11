Hillary Clinton vs. Donald Trump aktuell : Karte zur US-Wahl 2016: So haben die Bundesstaaten entschieden

Selten war ein Wahlkampf spannender - schon seit Monaten liefern sich die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump ein erbittertes Rennen (zum Liveblog zur Wahl geht es hier).

Wegen mehrerer Zeitzonen in den USA schließen die Wahllokale in der Nacht zum Mittwoch zeitversetzt. In Indiana und einem Teil Kentuckys konnten die Wähler bis 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) wählen. Zwischen 1 und 4 Uhr schließen die Wahllokale in vielen Staaten der Ostküste, des Südens und des Mittelwestens. In Kalifornien und Oregon sowie auf Hawaii ist die Wahl um 5 Uhr beendet. Ganz zum Schluss kommt Alaska um 6 Uhr.

Mit ersten Prognosen der TV-Sender auf der Basis von Wählerbefragungen wird bereits direkt nach der Schließung der Wahllokale in den einzelnen Staaten gerechnet. Bis 6 Uhr MEZ könnte es ein Ergebnis geben. 2012 meldeten US-Medien die Entscheidung für Barack Obama gegen 5.15 Uhr.

Auf unserer Karte sehen Sie laufend aktualisiert die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten. Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, erfahren Sie weitere Informationen. Sie können auch in die Karte hineinzoomen. Im Laufe der Nacht färben wir die Flächen je nach Wahlsieger - rot steht für den Republikaner Donald Trump, blau für die Demokratin Hillary Clinton.

Die umkämpften Staaten - und wie sie entschieden haben

Für die Wahl entscheidend sind oft die sogenannten Swing States, also die Staaten, die nicht traditionell für die Republikaner oder die Demokraten stimmen, sondern bei denen der Wahlausgang offen ist. Dazu gehören Florida, North Carolina, Ohio, Indiana, Missouri, North Dakota, Virginia, Iowa, Pennsylvania, Colorado, New Mexico und Nevada.

Eine gesonderte Übersicht über diese Staaten und ihre Wahlergebnisse finden Sie auf der folgenden Karte. Zu Beginn der Wahlnacht sind die Swing States grün gefärbt, alle anderen orange. Im Laufe der Nacht tragen wir die Wahlergebnisse der Swing States nach und färben die Flächen entsprechend rot oder blau. Wenn Sie mit der Maus über die Karte fahren, sehen Sie, um welchen Staat es sich handelt.

So viele Wahlmänner verbuchen Clinton und Trump für sich

322 Millionen wahlberechtigte US-Bürger geben ihre Stimme ab - entscheidend ist am Ende jedoch nicht die absolute Stimmenzahl, sondern die Zahl der Wahlmänner. Die Mehrheit liegt bei 270 (538 Wahlmänner gibt es insgesamt). Die Wahlmänner wählen im Dezember stellvertretend für das amerikanische Volk den Präsidenten. Der Kandidat, der am Wahltag einen Staat gewinnt, erhält nach dem in den meisten Staaten geltenden Mehrheitswahlrecht alle Wahlmänner dieses Staates zugesprochen.

In der folgenden Grafik ist die Verteilung der Wahlmänner zu erkennen - auch die aktualisieren wir im Laufe des Abends:





von Anna Gellner

erstellt am 09.Nov.2016 | 00:43 Uhr