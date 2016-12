Video aus Berlin : Horror auf dem Weihnachtsmarkt

Ist das der Albtraum, vor dem sich alle gefürchtet haben? Oder war es ein schrecklicher Unglücksfall? Unmittelbar nach der Katastrophe gibt es noch keine Gewissheit über die Hintergründe. Doch vieles deutet auf einen Terroranschlag hin. Auch die Polizei geht zunächst davon aus.

Jetzt scheint es schreckliche und traurige Wirklichkeit geworden zu sein. Ein Attentat, vor dem immer gewarnt worden war, wie man es lange befürchtet hat, nach Ansbach und Würzburg davon ausgegangen war, dass die Welle der Gewalt weitergeht. Eine Amokfahrt mit einem schweren Sattelschlepper, der in einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast ist, fünf Tage vor Heiligabend eine Spur des Grauens hinterlässt, mindestens neun Menschen das Leben gekostet hat und etliche Verletzte.

Am Fuße der Gedächtniskirche nahe des Boulevards Kurfürstendamm ist die Hauptstadt schwer erschüttert und getroffen worden. Alles erinnert an Nizza, an den Massenmord des islamistischen Attentäters in Südfrankreich. Weihnachten steht in der Hauptstadt in diesem Jahr unter einem dunklen Stern. Eine unfassbare Tat, die Angst und Schrecken verbreitet, die das Herz von Berlin trifft und die Menschen zutiefst verunsichert.

Trauer und Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden, Dank der Polizei und den Rettungskräften, die schnell, entschlossen, professionell, aber auch äußerst besonnen reagiert haben. Schon lange stehen die Weihnachtsmärkte im Visier von Islamisten. Jetzt scheint ein solcher Anschlag in Berlin zur traurigen Realität geworden zu sein.

Nach dem Schock gilt es, besonnen zu bleiben. So schrecklich diese Tragödie auch ist, so darf sie nicht dazu führen, jetzt in Panik zu geraten. Die terroristische Bedrohung darf nicht dazu führen, dass jetzt die Feinde der Freiheit triumphieren, wir uns einschränken, zurückweichen und kapitulieren. Auch wenn es angesichts dieses Schocks schwer fällt, wir sollten Weihnachten, das Fest der Liebe, feiern.