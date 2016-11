Milliarden-Korruptionsskandal : Großes Polizeiaufgebot bei Großdemo in Malaysia

1 von 1 Foto: Fazry Ismail 1 von 1

Die Bersih-Vorsitzende und mehrere Mitarbeiter waren am Freitag festgenommen worden. Behörden ermitteln, ob die Organisation illegale Spenden aus dem Ausland erhielt. Regierungschef Najib Razak weilte beim APEC-Gipfel der Pazifikanrainerstaaten in Peru.

Die Polizei hatte Wasserwerfer und Tränengas in Position gebracht und die Demonstrationsteilnehmer gewarnt, jede Konfrontation zu vermeiden. Gegen die Regierungsgegner, die in gelb auftreten, hatten auch rotgekleidete Anhänger von Najib zu einer Gegendemonstration mobil gemacht. «Befreit das Volk», stand auf Plakaten der Demonstranten. «Wenn Najib die Regierung nicht sauber führen kann, soll er an jemand anders abgeben», meinte Teilnehmer Mohd Nazar Mat Juan. Er akzeptiere nur Wahlergebnisse, teilte Najib mit.

Die Regierung ist in einen riesigen Korruptionsskandal verwickelt. Aus einem Staatsfonds unter Najibs Leitung sind mehr als drei Milliarden US-Dollar verschwunden. Millionenbeträge auf seinen persönlichen Konten erklärte er als Spenden aus Saudi-Arabien. Ankläger in Singapur, der Schweiz und den USA ermitteln.

erstellt am 19.Nov.2016 | 11:53 Uhr