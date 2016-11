Erinnerung an Atombombe : Gauck in Nagasaki

1 von 1 Foto: Wolfgang Kumm 1 von 1

Die Bombe tötete in Nagasaki etwa 70 000 Menschen, an den Folgen der radioaktiven Strahlung starben später 100 000 weitere. Unter den Toten waren auch viele Menschen aus China und Korea, oft Zwangsarbeiter in der japanischen Rüstungsindustrie.

Gauck wollte unter anderem die Urakami-Kathedrale besuchen, früher die größte katholische Kirche Asiens. Sie wurde durch die Atombombe zerstört und später wieder aufgebaut. Auch der Friedensspark von Nagasaki und das Atombombenmuseum standen auf dem Programm.

Zum Auftakt besichtigte Gauck die Erinnerungsstätte der «26 christlichen Märtyrer». Hier wird der ausländischen und japanischen Christen gedacht, die dort 1597 gekreuzigt wurden.

Am Abend wollte Gauck nach Berlin zurückfliegen. Der Besuch Japans war seine voraussichtlich letzte größere Auslandsreise als Bundespräsident. Im März 2017 scheidet er nach fünf Jahren aus dem Amt.

Auswärtiges Amt zu Japan

AHK zu Japan

Siebold-Preis

Goethe-Institut Villa Kamogawa

von dpa

erstellt am 18.Nov.2016 | 08:26 Uhr