Alternative für Deutschalnd : Frauke Petry - Rückzug mit Knalleffekt

Plötzlich zieht Frauke Petry zurück. Mit einer Videobotschaft, gepostet gestern Nachmittag bei Facebook, verkündet die 41-Jährige ihren Verzicht auf eine führende Rolle im Bundestagswahlkampf. Sie wolle alle Spekulationen beenden, erklärt sie, und werde weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung an einem Spitzenteam zur Verfügung stehen.

Wirft Petry das Handtuch, aus Frust über Intrigen ihrer Widersacher? Paukenschlag wenige Tage vor dem AfD-Parteitag in Köln, bei dem die Weichen für den künftigen Kurs gestellt werden sollen: Zwischen Realpolitik oder Fundamentalopposition. Zwischen Abgrenzung von Rechtsextremen oder freier Hand für Radikale wie Björn Höcke.

12 Minuten und 33 Sekunden dauert Petrys Botschaft, der Text ist bis in die kleinste Formulierung ausgearbeitet, eine Deutschland-Fahne im Hintergrund, rechts ein Anti-Euro-Plakat. Die Vorstandssprecherin, seit Jahren das bekannteste Gesicht der Partei, wirkt angespannt, aber konzentriert und kämpferisch bei ihrer Rede an die „lieben Mitglieder und Delegierten“.

Offenbar hatte sie sich bereits früher erklären wollen. Gestern schlägt ihr Video in der AfD ein wie eine Bombe und sorgt für jede Menge Spekulationen: Alles nur ein Bluff, ein taktischer Winkelzug, um Unterstützer zu mobilisieren und die Wahl eines Spitzenteams zu verhindern? Oder meint sie es ernst? „Ich war vorab nicht informiert“, zeigte sich Co-Parteichef Jörg Meuthen völlig überrascht.

In Köln werde es um Sachfragen gehen, die maßgeblich über das Schicksal der AfD entscheiden würden, ist sich Petry sicher. Klein beigeben will sie also nicht – ganz im Gegenteil. Ihr Video ist auch eine Kampfansage und eine Abrechnung mit ihren Kritikern, die jüngst bei einem Geheimtreffen in Goslar ein Spitzenteam um AfD-Vize Alexander Gauland vorbereitet hatten. „Es gibt keine Soloplayer“, sagte diese Woche der niedersächsische Landeschef Paul Hampel an Petrys Adresse. Doch die setzte sich gestern zur Wehr: Immer wieder seien Namen lanciert worden, dadurch in der Öffentlichkeit der Eindruck der Uneinigkeit entstanden. „Ich bedauere sehr, dass einige Kollegen ein solches Erscheinungsbild der AfD in Kauf genommen haben“, beklagt sich Petry in ihrer Videoansprache über Durchstechereien und Heckenschützen in den eigenen Reihen.

Rückzug ja, aufgeben nein – die Parteichefin versucht die Flucht nach vorn. Ähnlich wie 2015 in Essen, als die AfD Parteigründer Bernd Lucke vom Hof jagte, dürfte es am Wochenende in Köln zum großen Showdown kommen.

Gastgeber der Veranstaltung wird als Chef der NRW-AfD ausgerechnet Petrys Ehemann Marcus Pretzell sein. Bereits im Vorfeld hatte seine Frau einen Antrag lanciert, der eine realpolitische Ausrichtung der Partei fordert und an dem sie festhalten will. Darin der Kernsatz: „Insbesondere ist in der AfD für rassistische, antisemitische, völkische und nationalistische Ideologien kein Platz.“

„Der Wähler hat ein Recht darauf, von uns zu erfahren, wie wir uns die kommenden Jahre als Partei aufstellen wollen“, warnte sie gestern vor einem Abstieg der AfD. Im Herbst 2015 habe ihr Wählerpotenzial noch bei 30 Prozent gelegen, inzwischen seien es nur noch 14 Prozent.

Kommentar von Michael Seidel: Alternativ ist anders Da hat die AfD-Chefin aber einen „Scoop“ gelandet. So nennt man eine exklusive, unerwartete Meldung, an der andere Medien hernach nicht vorbeikommen. Doch was sagt uns die Verzichts-Botschaft? Die AfD ist in den Niederungen der Ebene angelangt. Petry zwingt ihre Partei zu einer Richtungsentscheidung: Realpolitik oder Fundamentalopposition - im demokratischen Spektrum oder extrem rechts außen? Beiläufig spielt sie im Streit um Solospitze oder Spitzenteam im Wahlkampf den Ball von sich weg ins Feld der Herren-Gilde. Dies dürfte der Anfang vom Ende als Parteichefin sein. Ob es auch der Anfang vom Ende der AfD als ernstzunehmender politischer Akteur sein wird, ist nicht ausgemacht. Die Büchse der Pandora ist seit der Diffamierung „politischer Korrektheit“ geöffnet. Mindestens aber hat diese Protesttruppe, die sich anmaßt, eine Alternative zu den „Systemparteien“ zu sein, mit ihrem Intrigenstadl endgültig entzaubert. Mehr noch: Sie demonstriert, dass es ihr nicht um Lösungen für Sachfragen geht, sondern um die Verteilung der Posten an den Futtertrögen der Macht. Mögen die Spiele beginnen!

von Rasmus Buchsteiner

erstellt am 19.Apr.2017 | 20:45 Uhr