Hohe Sicherheitsvorkehrungen : Franzosen stimmen in erster Runde über neuen Präsidenten ab

In Frankreich beginnt heute die mit Spannung erwartete Wahl des neuen Staatspräsidenten. In der ersten Runde treten elf Kandidaten an. Vier Bewerbern werden gute Chancen eingeräumt, in die Stichwahl am 7. Mai einzuziehen.