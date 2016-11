Jahrestag des Terrors : Frankreich erinnert an Opfer der Pariser Terroranschläge

1 von 1 Foto: Ian Langsdon 1 von 1

Am Jahrestag der Pariser Terroranschläge gedenkt Frankreich der Opfer. Präsident François Hollande enthüllte am Vormittag eine Gedenktafel vor dem Stade de France im Vorort Saint-Denis.

Dort hatten sich am 13. November 2015 drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Anschließend begab er sich in Begleitung der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und mehrerer Regierungsmitglieder an die Anschlagsorte im Osten der französischen Hauptstadt, wo Islamisten auf Besucher mehrerer Bars geschossen hatten.

Der Sohn des am Stadion ermordeten Passanten rief dazu auf, der Furcht nicht nachzugeben. Angesichts der Angst «müssen wir alle weiter in aller Freiheit voranschreiten», sagte er. «Im Bewusstsein der Risiken, ohne jemals denen nachzugeben, die uns terrorisieren wollen.» Reden Hollandes oder anderer Verantwortlicher waren nicht geplant, in Abstimmung mit Opferverbänden hatten sie sich für ein zurückhaltendes Gedenken entschieden.

Auf den Plaketten stehen jeweils die Namen der Opfer. Insgesamt waren in der Pariser Terrornacht 130 Menschen ermordet worden. Die meisten Opfer forderte der Anschlag dreier schwerbewaffneter Terroristen auf den Konzertsaal «Bataclan». Die Veranstaltungshalle wurde am Samstagabend nach monatelangen Renovierungsarbeiten mit einem Konzert des britischen Musikers Sting wiedereröffnet.

