Tausende Teilnehmer : Flaschen auf Polizisten bei 1. Mai-Demo in Berlin

Zu dem Protestmarsch waren kurz nach 18.30 Uhr mehrere Tausend Demonstranten und linksextreme Gruppen am Oranienplatz gestartet. Nebeltöpfe und bengalische Feuer wurden gezündet, Böller in die Menge geworfen. Schwarze Rauchschwaden zogen durch die Luft. Die Route führte auch über Teile des Myfestes. Dort feierten mehrere Zehntausend Menschen das traditionelle Straßenfest. Es war einst als Gegengewicht zu linksradikalen Krawallen ins Leben gerufen worden.

Die Polizei, die anfangs nicht zu sehen war, begleitete den Zug. Beamte trugen Helme. An der Spitze des Zuges mit schwarz gekleideten Teilnehmern herrschte eine aggressive Stimmung. Hubschrauber kreisten über Kreuzberg. Die Polizei hatte signalisiert, den linksradikalen Aufzug trotz der verweigerten Anmeldung zu tolerieren. Bei Gewaltausbrüchen hatte sie ein konsequentes Einschreiten angekündigt.

In den Vorjahren war es bei dieser Demonstration immer wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen. Die Mai-Krawalle waren erstmals vor 30 Jahren ausgebrochen. Sie nahmen in den Vorjahren aber deutlich ab. Die Polizei war am 1. Mai mit bis zu 5400 Kräften im Einsatz. Beamte aus mehreren Bundesländern unterstützten die Hauptstadt-Polizei.

Begleitet von einem starken Polizeiaufgebot haben sich auch in Hamburg mehr als 2000 Menschen an einer Kundgebung linksextremistischer Gruppen beteiligt. Die sogenannte revolutionäre 1.-Mai-Demonstration begann an der Sternschanze und bewegte sich mit Sprechchören in Richtung Jungfernstieg im Stadtzentrum. Zu Zwischenfällen kam es zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei hielt Wasserwerfer in Bereitschaft und beobachtete die Lage von einem Hubschrauber aus. Sie gab die Teilnehmerzahl mit 2500 an. In der Vergangenheit war es im Anschluss an die Mai-Demonstration immer wieder zu Ausschreitungen von sogenannten Autonomen gekommen.

Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die Aktion in diesem Jahr vor allem wegen des gut zwei Monate später stattfindenden G20-Gipfels, zu dem Anfang Juli Gegner des Treffens aus ganz Europa in Hamburg erwartet werden. An der Spitze des Demonstrationszuges vom Montag hieß es auf einem roten Transparent: «G20 entern! - Krieg und Krise haben System!». Auf einem anderen Banner stand: «Für Klassenkampf und Revolution!» Auch Fahnen mit dem Bild des Chefs der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, waren zu sehen.

erstellt am 01.Mai.2017 | 20:54 Uhr