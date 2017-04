Schulterschluss : EU vor Brexit-Verhandlungen einig

vergrößern 1 von 3 Foto: Stefan Rousseau 1 von 3





Die Europäische Union hat sich in seltener Eintracht auf die Standpunkte bei den Brexit-Verhandlungen geeinigt und erwartet nun von London rasche Kompromisse.

Einstimmig billigten die 27 bleibenden Länder am Samstag ihre Position für die Gespräche mit London, die im Juni beginnen sollen. Man wolle mit einer Stimme sprechen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. EU-Ratspräsident Donald Tusk nannte das Topthema für den Verhandlungsstart: Die Rechte der Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU.

Aus Großbritannien kam zunächst eine diplomatisch zurückhaltende Reaktion. «Wir begrüßen die formelle Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten zu den Richtlinien des Rats und freuen uns darauf, die Verhandlungen zu beginnen», verlautete am Abend aus dem Brexit-Ministerium in London.

«Wir brauchen eine ernsthafte britische Reaktion. Sobald Großbritannien echte Garantien für unsere Bürger abgibt, werden wir rasch eine Lösung finden», sagte Tusk. Merkel nannte den zweiten für die EU kritischen Punkt: die Schlussrechnung für Großbritannien nach mehr als 40 Jahren EU-Mitgliedschaft. Eine Summe wollte die Kanzlerin aber noch nicht nennen. «Ich finde, darüber muss man auch erst einmal mit Großbritannien sprechen», sagte sie. Eine Schätzung von 60 Milliarden Euro steht im Raum.

Die britische Regierung hatte Ende März offiziell den Austritt aus der EU beantragt. Darüber soll bis März 2019 ein Abkommen geschlossen werden. In den nun verabschiedeten Verhandlungsleitlinien wird gefordert, dass zunächst die Bedingungen der Trennung - dazu zählen sowohl die Rechte der Bürger, als auch die Finanzfragen - besprochen werden und erst danach die neuen Beziehungen. Die EU hofft auf ein Zwischenergebnis bis zum Herbst. Die zweite Gesprächsphase soll erst starten, wenn alle 27 EU-Länder dies einstimmig beschließen.

Merkel sagte, finanzielle Dinge «gehören für uns zu den Trennungsfragen sehr eindeutig dazu». Gemeint sind Haushaltsverpflichtungen, Zusagen gegenüber EU-Institutionen sowie Pensionskosten für Beamte und etliches mehr. Doch dürfte es darüber in den Brexit-Verhandlungen Streit geben. Die britische Regierung lehnt es ab, nach dem Brexit weiter große Summen an die EU zu überweisen.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz lobte im Gespräch mit der «Bild am Sonntag» die von der EU beschlossene harte Verhandlungsstrategie mit London. «Es ist gut, dass es keine Sonderrechte für Großbritannien geben soll», sagte er.

Der französische Präsident François Hollande sagte, es gehe nicht darum, Großbritannien für den Austritt zu bestrafen, aber: «Das Vereinigte Königreich wird künftig schlechtere Bedingungen haben als heute als EU-Mitglied.» An die 27 bleibenden EU-Mitglieder appellierte er: «Es geht um die Einheit Europas.»

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 08:39 Uhr