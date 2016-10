Freihandelsabkommen mit Kanada : EU-Gipfel berät zum Abschluss über Ceta

1 von 1 Foto: Stephanie Lecocq 1 von 1

Noch am Donnerstagabend war der Pakt jedoch blockiert, weil die Region Wallonie ihr Veto gegen die Zustimmung der belgischen Regierung eingelegt hatte. Hektische Krisendiplomatie am Rande des Gipfels sollte Bewegung in den Streit bringen.

Auf der Gipfelagenda stand am zweiten und letzten Tag zudem der Schutz vor Billigimporten aus China. Am Donnerstag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen Druck auf Russland wegen dessen Rolle im Syrien-Konflikt aufgebaut.

von dpa

erstellt am 21.Okt.2016 | 05:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen