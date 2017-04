Präsidentschaftswahl in Frankreich : Erste Hochrechnung: Macron und Le Pen vorn

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Der Mitte-Links-Politiker Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen haben die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl nach ersten Hochrechnungen gewonnen. Wie die Sender France 2 und TF1 am Sonntag berichteten, konnten der Ex-Wirtschaftsminister und die Chefin der rechtsextremen Front National (FN) sich für die Stichwahl am 7. Mai qualifizieren.

Macron lag laut France 2 mit 23,7 Prozent vor Le Pen mit 21,7 Prozent. Die Hochrechnung von TF1 sah beide Kandidaten auf Augenhöhe mit 23 Prozent. Die 48-Jährige Le Pen schnitt damit wesentlich besser ab als vor fünf Jahren, als sie im ersten Wahlgang 17,9 Prozent der Stimmen geholt hatte.

Emmanuel Macron - der Politjungstar Der 39-jährige Emmanuel Macron gilt als einer der Favoriten bei der Wahl des französischen Präsidenten. Manche nennen ihn den «französischen Kennedy». Partei: Hinter Macron steht die von ihm 2016 gegründete politische Bewegung «En Marche!» (In Bewegung). Einen klassischen Parteiapparat hat er nicht. Linie: Macron ist unkonventionell, er will «weder rechts noch links» sein. Er gilt als Mitte-Links-Politiker, seine Ausrichtung ist sozialliberal. Haltung zu Europa: Macron tritt für Europa und damit auch für eine enge Partnerschaft mit Deutschland ein. Das macht ihn zum prominentesten Widersacher der europafeindlichen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Herkunft: Der Arztsohn war bis 2012 gut bezahlter Investmentbanker bei Rothschild & Cie.. Dann holte ihn Präsident François Hollande in den Élyséepalast. Später wurde er Wirtschaftsminister. Privates: Verheiratet mit Brigitte Macron (64). Er kennt sie seit seiner Schulzeit in Amiens.

Marine Le Pen - die EU-Feindin Marine Le Pen ist eine der bekanntesten Figuren des Rechtspopulismus in Europa. Ein Sieg der 48-Jährigen käme einem politischen Erdbeben in der Europäischen Union gleich. Partei: Die Front National (FN) begann 1972 als rechtsextreme Splittergruppe, inzwischen ist sie eine feste Größe in Frankreich. Werdegang: Le Pen ist die jüngste Tochter des FN-Gründers Jean-Marie Le Pen. Die Juristin arbeitete als Anwältin und leitete später die Rechtsabteilung der FN. 2011 löste sie ihren Vater an der Parteispitze ab. Sie ist Abgeordnete im Europaparlament. Linie: Le Pen hat ihrer Partei ein gemäßigteres Auftreten verordnet und offenen Rassismus zurückgedrängt. Doch sie vertritt weiter radikale Positionen etwa gegen Einwanderung. In ihren Reden spielt sie geschickt auf der Klaviatur von Frust und Ängsten. Haltung zu Europa: Die EU ist ein Lieblings-Feindbild Le Pens, sie präsentiert sie als Wurzel zentraler Probleme Frankreichs. Sie will raus aus dem Euro und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft. Privates: Le Pen hat drei Kinder. Zwei Ehen gingen auseinander, inzwischen ist sie mit dem FN-Europaabgeordneten Louis Aliot liiert.

Das gute Ergebnis Le Pens ist für viele Franzosen und Europäer ein Schock. Denn die FN-Chefin will die Euro-Währung in Frankreich abschaffen und ihre Mitbürger über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen. Der entscheidende zweite Wahlgang am 7. Mai dürfte damit auch zu einer Abstimmung über Europa werden. Macron, Chef der politischen Bewegung „En Marche!“ (Auf dem Weg), ist europafreundlich eingestellt.

Ein Sieg Le Pens in der Stichwahl in zwei Wochen wäre nach dem Brexit-Votum und dem Triumph von Donald Trump in den USA der dritte große Erfolg von nationalistischen Populisten.

Etwa 47 Millionen Franzosen waren zur Wahl des Nachfolgers von Präsident François Hollande aufgerufen. Insgesamt wollten elf Kandidaten den Sozialisten beerben. Hollande hatte sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit beworben. Der französische Staatschef hat weitreichende Machtbefugnisse und amtiert fünf Jahre.

Hintergrund: Was darf der Staatschef in Frankreich? Frankreichs Staatschef hat viel Macht, manche sprechen von einer «Präsidenten-Monarchie». Der Präsident ist Armeechef und kann über Militäreinsätze und den Gebrauch von Atomwaffen entscheiden. Für längere Einsätze oder eine Kriegserklärung benötigt er das Einverständnis des Parlaments. Er ernennt den Premierminister und die übrigen Regierungsmitglieder, die aber faktisch eine Mehrheit in der Nationalversammlung brauchen - die Abgeordneten könnten sie sonst per Misstrauensvotum stürzen. Der Staatschef leitet die wöchentliche Kabinettssitzung, in der etwa über Gesetzesvorschläge beraten wird. Gesetze verabschiedet das Parlament. Der Präsident kann die Nationalversammlung auflösen und Referenden ansetzen. In Gefahrensituationen verfügt er über weitreichende Befugnisse, die ihm nahezu volle Kontrolle über den Staat gewähren.

Hintergrund: Die bisherigen Präsidenten Frankreichs und ihr Vermächtnis Die Franzosen wählen ihren achten Präsidenten seit der Gründung der Fünften Republik 1958. Die bisherigen Staatschefs: CHARLES DE GAULLE (1959-1969): Der General und Widerstandskämpfer ist bestrebt, der «Grande Nation» den Status als Atom- und Großmacht zu sichern. Der Konservative steht für die Aussöhnung mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entkolonialisierung. Er stirbt 1970. (Wahlergebnis 1958: 78,5 Prozent der Stimmen eines Wahlkollegiums; 1965: 55,2 Prozent der Wählerstimmen) GEORGES POMPIDOU (1969-1974): Der Konservative führt als enger Gefolgsmann de Gaulles dessen Politik fort und regiert bis zu seinem Tod 1974. Großbritannien öffnet er den Weg in die Europäische Gemeinschaft (EG), den Vorläufer der EU. (1969: 58,2) VALÉRY GISCARD D'ESTAING (1974-1981): Der liberale Zentrumspolitiker ist der erste Nicht-Gaullist im Amt und bemüht sich um die Modernisierung der Gesellschaft und den Ausbau der EG. Gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) steht er für die Gründung der Gipfeltreffen der großen Wirtschaftsmächte (zunächst G6). Nach seiner Abwahl schreibt der heute 91-Jährige mehrere Romane. (1974: 50,8) FRANÇOIS MITTERRAND (1981-1995): Erst im dritten Anlauf schafft Mitterrand als erster Sozialist den Sprung in den Élysée-Palast. Er trägt zur Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich bei. Als Preis für die deutsche Wiedervereinigung dringt er bei Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) auf die Gründung der Europäischen Zentralbank und die Schaffung der Euro-Zone. Mitterrand stirbt Anfang 1996 an Krebs. (1981: 51,8; 1988: 54,0) JACQUES CHIRAC (1995-2007): Der Gaullist bricht mit Geschichtstabus über Kolonialismus und Sklaverei und stemmt sich mit Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gegen den Irakkrieg der USA. Er wird 2002 in einer Stichwahl gegen den Rechtsradikalen Jean-Marie Le Pen (Front National) wiedergewählt. Für eine dritte Amtszeit kandidiert der heute 84-Jährige nicht mehr. (1995: 52,6; 2002: 82,2) NICOLAS SARKOZY (2007-2012): Der ehrgeizige Konservative wird wegen seiner Hyperaktivität gern einmal als «Speedy Sarko» verspottet. Seine Amtszeit ist von der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) prägt er die EU-Krisenpolitik. 2008 heiratet der heute 62-Jährige das Ex-Model Carla Bruni (49). Im Rennen der französischen Konservativen um die Präsidentschaftskandidatur 2017 scheitert er. (2007: 53,1) FRANÇOIS HOLLANDE (2012-2017): Der Sozialist drängt seinen Vorgänger aus dem Amt, doch der 62-jährige gilt als glückloser Präsident. Das Land kommt wirtschaftlich nicht richtig in Schwung, die Arbeitslosigkeit bleibt anhaltend hoch, er ist zu sozialliberalen Wirtschaftsreformen gezwungen. Seine Amtszeit wird von mehreren Terroranschlägen überschattet. Im Dezember 2016 verzichtet er auf eine erneute Kandidatur. (2012: 51,6)