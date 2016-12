Badische Unistadt : Daten und Fakten zur Stadt Freiburg

- Die badische Unistadt Freiburg zwischen Schwarzwald und Rheinebene zählt 226 400 Einwohner.

- Davon sind mehr als 30 000 Studenten - Tendenz steigend.

- Sie ist damit eine der am schnellsten wachsenden Städte Deutschlands.

- Die historische und mit kleinen Bächen durchzogene Altstadt, die idyllische Umgebung und der Sonnenreichtum geben der Stadt sowie der Region ein positives Image.

- Zudem prägen die vielen Studenten die Stadt.

- Freiburg ist Sitz eine der ältesten Universitäten Deutschlands, der drittgrößten Uniklinik sowie der zweitgrößten katholischen Diözese der Republik.

- Freiburg führt allerdings auch die Kriminalitätsstatistik in Baden-Württemberg an.

- Auf 100 000 Einwohner im Jahr 2015 kamen in Freiburg laut Polizei 12 296 Straftaten. Zum Vergleich: In Mannheim waren es 11 654, in Karlsruhe 11 106 und in Stuttgart 10 850 Straftaten. Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor.

Stadt Freiburg

Polizeipräsidium Freiburg

Staatsanwaltschaft Freiburg

von dpa

erstellt am 06.Dez.2016 | 09:47 Uhr

