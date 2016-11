Mitgliederbefragung : CSU-Mitglieder: 68,8 Prozent für bundesweite Volksentscheide

Die Mitglieder der CSU haben sich mit großer Mehrheit für Volksentscheide auf Bundesebene ausgesprochen. 68,8 Prozent hätten in einer Mitgliederbefragung dafür gestimmt, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Freitag auf dem Parteitag in München.