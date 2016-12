Vor dem Parteitag : CDU-Spitze unter Druck bei Steuern und Asylpolitik

1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Die CDU-Führung von Kanzlerin Angela Merkel bemüht sich für den Parteitag in Essen um Kompromisse mit internen Kritikern in der Steuer- und Asylpolitik.

Bei den Sitzungen von Präsidium und Vorstand in Essen sollte ein Antrag von CDU-Vize Thomas Strobl zu einem nochmals verschärften Asylrecht möglicherweise in den Leitantrag des Vorstands integriert werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.

Der baden-württembergische Innenminister schlägt vor, Abschiebehaft auszuweiten und Sozialleistungen zu kürzen. Ferner werde auch über den Vorstoß der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union (MIT) debattiert, die Formulierungen der Parteispitze zu einer Absage an Steuererhöhungen auch nach 2017 deutlicher zu fassen, hieß es.

Die CDU will sich dem bis Mittwoch dauernden Parteitag auf das Bundestagswahljahr 2017 einstimmen und erste Positionen für das Wahlprogramm abstecken. Merkel will sich am Dienstag zum neunten Mal zur Parteivorsitzenden wählen lassen.

MIT-Chef Carsten Linnemann sagte der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»: «Bei den schon heute absehbaren Steuermehreinnahmen in den kommenden Jahren und der aktuellen Niedrigzinsphase muss der Staat in der Lage sein, mit den vorhandenen Einnahmen auszukommen.» Die MIT plant laut «FAZ» einen Initiativantrag, in dem es heißt: «Die CDU lehnt Steuererhöhungen ab. Wir werden uns in unserem Wahlprogramm für die kommende Wahlperiode gegen jegliche Steuererhöhungen aussprechen.» Der CDU-nahe Wirtschaftsrat mahnte eine klare Festlegung gegen Steuererhöhungen an. Die CDU brauche sich «keine Hintertür für die nächste Legislatur offenzuhalten», sagte Präsident Werner Bahlsen dem «Handelsblatt».

Der Leitantrag des Parteivorstandes sieht vor, dass nach 2017 die Steuerquote nicht erhöht werden soll. Allerdings vermuten Parteimitglieder bei dem Begriff «Steuerquote», dass dies Spielraum lässt, den Spitzensteuersatz zu erhöhen.

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn mahnte, Deutschland dürfe sich in der Flüchtlingspolitik nicht überfordern. Jeder habe das Recht auf ein ordentliches Asylverfahren. Bewerber mit abgelehntem Antrag müssten aber in ihre Heimat. «Das haben wir in der Vergangenheit aus falsch verstandener Toleranz zu oft nicht durchgesetzt», sagte Spahn der «Passauer Neuen Presse» (Montag).

Die CSU gießt im Dauerstreit der CDU über die Zuwanderungspolitik kein neues Öl ins Feuer. CSU-Chef Horst Seehofer vertagte einen für Montag geplanten neuen Vorstandsbeschluss mit der Forderung nach einer Obergrenze auf kommendes Jahr. Er begründete dies damit, dass er nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin in Freiburg, wo ein unbegleiteter Flüchtling tatverdächtig ist, das Papier noch einmal ergänzen wolle. An der Forderung nach einer Obergrenze, die Merkel strikt ablehnt, hält die CSU aber fest.

von dpa

erstellt am 05.Dez.2016 | 15:50 Uhr